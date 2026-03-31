الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة إسرائيلية وقوات "مارينز" في الخليج

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم خاطف أصاب سفينة حاويات إسرائيلية بصواريخ باليستية في المياه الوسطى للخليج، ضمن الموجة 88 من عملية "الوعد الصادق 4".

وذكر الحرس في بيان له أن "العملية شملت أيضا استهداف موقع لتجمع قوات (مارينز) الأميركية على سواحل الإمارات العربية المتحدة، كانوا مختبئين في موقع مموّه خارج القواعد العسكرية، باستخدام طائرات مسيرة انتحارية".

وفي جزء آخر من العملية، تم تدمير منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة تابعة للأسطول الخامس الأميركي قرب مطار المنامة في البحرين، كما تم استهداف رادارات إنذار مبكر في قاعدة "جابر الأحمد" الأميركية بطائرات مسيّرة هجومية، بحسب بيان الحرس الثوري.

وأكد البيان أن "مضيق هرمز تحت سيطرة كاملة، وأن أي تحرك للعدو سيكون عرضة لنيران الصواريخ والطائرات المسيرة"، مشيرا إلى "استمرار العمليات العسكرية".

وأعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس دونالد ترمب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.