الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهريب وقود و16 بحاراً أجنبياً

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، احتجاز سفينة محملة بالوقود "المهرب" في مياه الخليج.

وقال قائد المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري الإيراني، العميد غلام شاهي، إنه "في عملية دقيقة وبمعلومات استخباراتية كاملة، نجح مقاتلو المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري الإيراني في ضبط سفينة تحمل 4 ملايين لتر من الوقود المهرب".

وأشار إلى أن "السفينة كان على متنها 16 بحاراً غير إيرانيين، كانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أنه "تم إحالة ملفها إلى القضاء الايراني للبحث"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" للأنباء.

وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، حيث جرى تحويل مسار السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بحسب مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي السنوات الماضية احتجز الحرس الثوري الإيراني سفناً تجارية، مشيراً في كثير من الأحيان إلى مخالفات.