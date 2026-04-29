الحرس الثوري الإيراني يتوعد واشنطن بـ"قدرات جديدة" رداً على أي هجوم محتمل

شفق نيوز- طهران

توعد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، باستخدام "قدرات جديدة" ضد القوات الأميركية في حال تعرض إيران لأي هجوم جديد، مؤكداً أن قواته البحرية باتت تمتلك وسائل متطورة لاستهداف القطع البحرية المعادية.

وقال مساعد الشؤون السياسية للقوات البحرية في الحرس الثوري، محمد أكبر زادة، خلال كلمة ألقاها أمام تجمع في مدينة ميناب، إن "القوات البحرية للحرس الثوري ستستخدم هذه المرة بطاقتها الجديدة إذا ارتكبت اميركا خطأً في التقدير واعتدت مجدداً على إيران الإسلامية".

وأضاف أن قواته "في حالة استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات محتملة"، مشيراً إلى "امتلاك الحرس الثوري قدرات جديدة في مجال التحديد الذكي للأهداف"، وفق تعبيره.

وأكد زادة أن "هذه القدرات ستمكن القوات الإيرانية من إحراق حاملات الطائرات العملاقة وإخراجها من الخدمة إذا أقدمت اميركا على أي عمل عسكري ضد بلاده".

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن "طهران ستلجأ إلى أدوات قوة أخرى في جبهات المقاومة المختلفة إذا تكررت الاعتداءات الأميركية".