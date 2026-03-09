الحرس الثوري الإيراني: نبايع مجتبى خامنئي وسنقف بكل قوة في وجه الظالمين

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، تهنئته باختيار مجتبى خامنئي قائداً ثالثاً للثورة الإسلامية في إيران، بعد قرار مجلس خبراء القيادة.

وجاء في بيان للقوة البرية للحرس الثوري أن اختيار خامنئي يُعد "قراراً مهماً ومصيرياً"، مقدمة التهنئة بهذه المناسبة إلى الشعب الإيراني وعوائل الشهداء.

وأكد البيان أن قادة ومقاتلي القوة البرية في الحرس الثوري يجددون التزامهم بمواصلة حماية الثورة وصون منجزاتها، والعمل تحت توجيهات القائد الجديد بوصفه "الولي الفقيه وقائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن القوات ستواصل الدفاع عن "كيان البلاد واستقلالها واقتدارها وعن نظام الجمهورية الإسلامية"، مشدداً على الاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ"المؤامرات والعدوان الذي يمارسه الأعداء الأميركيون والصهاينة وأعوانهم".

كما أكد البيان استعداد مقاتلي القوة البرية للحرس الثوري "للتضحية بأرواحهم باعتبار ذلك واجباً شرعياً وقانونياً ووطنياً" في مواجهة ما اعتبره أعداء إيران.

ويأتي ذلك بعد إعلان مجلس خبراء القيادة في إيران اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية، بعد أكثر من أسبوع على مقتل والده.