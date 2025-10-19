الحرس الثوري الإيراني: حذرنا حزب الله من "البيجر" قبل تفجيرها

شفق نيوز- طهران

كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، عن توجيه تحذير سابق لحزب الله اللبناني بخصوص مخاطر استخدام أجهزة النداء (البيجر) قبل تفجيرها في أيلول/ سبتمبر 2024.

وأشار مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، اللواء محمد رضا نقدي، إلى أن مسؤولي حزب الله ردوا بأن هذه الأجهزة أرخص من النماذج الإيرانية.

يذكر أن لبنان وسوريا شهدا في 17 و18 أيلول/ سبتمبر 2024 سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة نداء (معظمها في لبنان)، هي أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال، وتركزت الإصابات في الوجه، والعيون خاصة، بالإضافة إلى اليدين.

وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات السوبر ماركت، وأثناء تشييع جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر "حزب الله" لكنها وصلت أيضاً إلى مدنيين، بينهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن عملية "البيجر".