الحرس الثوري الإيراني: تم تنفيذ الموجة 26 من عملية "الوعد الصادق 4"

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، تنفيذ الموجة 26 من القصف ضد إسرائيل، مؤكدا ًأن أصاب اهدافه بسهولة.

وقال الحرس في بيان له: خلال عملية مشتركة بين الطائرات المسيّرة والصواريخ، والتي تحمل الاسم الرمزي "حيدر الكرار"، تم إصابة أهداف في شمال وجنوب الأراضي المحتلة بدقة باستخدام رؤوس حربية من الجيل الجديد من طراز عماد وقدر، بالإضافة إلى عدد من رؤوس خيبر الحربية".

وأضاف "نظرًا لتدمير أنظمة الرادار لدى العدو خلال الموجات السابقة، أصبح إصابة الأهداف أسهل بكثير، وأصابت جميع الصواريخ التي أُطلقت أهدافها المحددة".