الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة 12 من عملية "الوعد الصادق 4"

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، بدء الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق 4".

وذكر الحرس الثوري أنه "تم إطلاق الموجة الثانية عشرة ضد مواقع العدو".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مراكز ومستودعات معلومات الدعم العسكري الأميركي، ومجمع الاتصالات التابع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفت 500 موقع خلال 48 ساعة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.