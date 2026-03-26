الحرس الثوري: الفصائل العراقية نفذت 23 عملية ضمن الموجة 82

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ الموجة 82 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكداً تنفيذ 230 عملية ضد أهداف أميركية وإسرائيلية خلال 24 ساعة، بينها 23 عملية للفصائل العراقية.

وذكر إعلام الحرس في بيان أن "الموجة الثانية والثمانين بدأت فجر اليوم بهجوم مكثف باستخدام طائرات مسيّرة مدمرة وصواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل".

وأضاف أن "الهجمات استهدفت مركز القيادة العسكرية الإسرائيلية والمنشآت الصناعية المرتبطة بالبنية التحتية النووية جنوب البحر الميت"، مؤكداً "دقة العمليات".

وأشار البيان إلى أن "محور المقاومة نفذ 230 عملية ناجحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 87 عملية للمقاومة اللبنانية، و23 عملية للمقاومة العراقية، و110 غارات صاروخية وطائرات مسيّرة للقوات المسلحة الإيرانية".

وأكد الحرس الثوري أن "الحرب الإقليمية الشاملة خيار الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وحلفائهم"، مشدداً على أن محور المقاومة سيواصل عملياته.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صواريخ إيرانية "عنقودية" في منطقة تل أبيب الكبرى وعدد من المدن، ما أدى إلى تناثر رؤوس متفجرة وشظايا وحدوث إصابات.