الحرس الثوري: استهدفنا 500 هدف لأميركا وإسرائيل خلال 48 ساعة

شفق نيوز- طهران

أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، أن الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مراكز ومستودعات معلومات الدعم العسكري الأميركي، ومجمع الاتصالات التابع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفت 500 موقع خلال 48 ساعة.

وقال الحرس الثوري في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "الموجة الحادية عشرة من عملية (الوعد الصادق 4) نُفذت في عملية مشتركة واسعة النطاق وعالية الكثافة نفذتها مجموعات العمليات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني ضد أهداف عسكرية أميركية - صهيونية في اليوم الثالث من عدوان العدو على وطننا".

وأضاف أن "الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت مراكز ومستودعات معلومات الدعم العسكري الأميركي في منطقة الخليج، ومجمع الاتصالات التابع للجيش الإسرائيلي في بئر السبع، وأكثر من 20 موقعًا في تل أبيب والقدس الغربية والجليل في الأراضي المحتلة".

وتابع الحرس الثوري: "منذ بداية الحرب، وضع أبناء القوات المسلحة الإيرانية معيارًا جديدًا في الحرب ضد المعتدين، متجاوزين بذلك 12 يومًا من الحرب في غضون 48 ساعة فقط، وذلك بمهاجمة 60 هدفًا استراتيجيًا و500 موقع عسكري تابع للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وإطلاق أكثر من 700 طائرة مسيرة ومئات الصواريخ، وهزيمة الأعداء في عمليات اعتراض".

ولفت إلى أن "الأعمال الوحشية والإرهابية التي ارتكبها الجيش الأميركي والكيان الصهيوني ضد المواطنين الإيرانيين المضطهدين، في الهجوم الوحشي على المستشفيات والمدارس وهيئة الإذاعة الإيرانية والمراكز المدنية، ستزيد من عزيمة القوات المسلحة الإيرانية على شن حرب شاملة ضد الأعداء، وسترفع من مستوى العمليات العسكرية الإيرانية".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.