الحرس الثوري: استهدفنا القاعدة التي انطلق منها الهجوم على مبنى التلفزيون الإيراني

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء أنه استهدف القاعدة التي انطلقت منها الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) في طهران.

يوم أمس نفذت إسرائيل غارة جوية استهدفت مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية خلال بث مباشر، ما أدى إلى فوضى داخل الاستوديو وأجبر المذيعة على الانسحاب من الهواء مباشرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف العاملين الإعلاميين.

جاءت التوترات في سياق جولة عنيفة من الصواريخ والطائرات المسيرة بين الطرفين، إذ أطلقت إيران مئات الصواريخ ردًا على ضربات إسرائيلية واسعة استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقتلت قياديين وعلماء.