الحرس الثوري: استهداف ناقلة النفط "بريما" في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، استهداف ناقلة النفط "بريما" بطائرة مسيرة في مضيق هرمز بعد تجاهل تحذيرات منع العبور، يأتي هذا مع دخول تصاعد التوترات في منطقة شرق الاوسط يومها الثامن بعد أن شنت الولايات المتحدة واسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد إيران.

كما وأشارت وسائل إعلام ايرانية رسمية نقلا عن الحرس الثوري، الى إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 900 في سواحل محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وأفادت أيضا باعتراض وتدمير طائرة تجسس من طراز أوربيتر 4 تابعة للنظام الصهيوني في سماء أصفهان

وفي السياق قال الحرس الثوري إنه استهدف مواقع لجماعات كوردية معارضة في اقليم كوردستان العراق .

ونقلت وكالة "تسنيم" عن متحدث باسم القوات الإيرانية قوله: إذا أقدمت تلك الجماعات على أي خطوة تمس وحدة أراضينا فسنسحقها، حسب تعبيره.

كما أشارت وسائل إعلام إيرانية، الى سماع دوي انفجارات عدة في جزيرة كيش بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

