الحرس الثوري: استهداف كهرباء إيران سيقابل بضربات مماثلة في المنطقة

شفق نيوز- طهران

جدد الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، تهديده برد انتقامي في حال استهداف منشآت الكهرباء داخل إيران، مؤكداً أن أي هجوم على هذا القطاع سيقابل بضربات تطال بنى تحتية كهربائية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن "استهداف محطات الكهرباء داخل إيران سيقابله رد مباشر يستهدف محطات الكهرباء التابعة للكيان المحتل، إضافة إلى منشآت في دول المنطقة التي تزود القواعد الأميركية بالطاقة، فضلاً عن البنى التحتية الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة التي يمتلك الأميركيون حصصاً فيها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تعرف قدرات إيران"، مبينا أن "هذه القدرات ستظهر في الميدان، وأن طهران مصممة على الرد على أي تهديد بالمستوى الذي يحقق الردع".

واتهم الحرس الثوري "الجيش الأميركي ببدء الحرب"، مشيراً إلى أنه "تسبب بمقتل 180 طفلا في المدارس الابتدائية".

كما أشار البيان إلى أن "العدو الأميركي استهدف حتى الآن خمس منشآت مائية، من بينها محطة تحلية في جزيرة قشم"، محذرا من أن "استمرار هذه الهجمات قد يدفع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة".

وأمس الأحد، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أنه "إذا نفذ ترمب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية فسيغلق مضيق هرمز بالكامل"، مؤكداً أن "كل شيء جاهز للتدمير الكامل لكافة المصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة غرب آسيا".

وأضاف أن "محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أميركية ستكون أهدافاً مشروعة" في حال تنفيذ التهديدات.

وكان وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، قد أعلن أمس الأحد، عن دخول الكوادر والمتخصصين حالة "استنفار"، وذلك بعد تهديد واشنطن باستهداف محطات الطاقة في إيران.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد ليلة أمس الأول السبت، باستهداف محطات الطاقة في إيران، إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.