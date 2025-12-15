الحبوب السورية: مخزون القمح يكفي لأشهر

شفق نيوز- دمشق

أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، يوم الاثنين، أن المؤسسة وقّعت عقوداً لاستيراد نحو مليون ومئة وثلاثين ألف طن من القمح، تم استلام حوالي 611 ألف طن منها حتى الآن، فيما تبقى قرابة 519 ألف طن قيد الاستيراد وسيتم توريدها على مدار العام، بما يضمن تلبية احتياجات المطاحن والمخابز في مختلف المحافظات.

وأوضح عثمان، لوكالة شفق نيوز، أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تنويع مصادر الاستيراد لتفادي الاعتماد على دولة واحدة، مبيناً أن الكميات المتوافرة حالياً في المطاحن والمخابز تكفي لبضعة أشهر، وأن المؤسسة بصدد توقيع عقود جديدة في المستقبل القريب لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأشار إلى أن الخطة العامة المعتمدة لتأمين احتياجات البلاد من القمح خلال العام الحالي تقوم على استدراج عروض أسعار، حيث تتقدم شركات محلية وعالمية بعروضها، ويتم اختيار الأنسب منها وفق السعر والكميات ومدد التوريد، قبل توقيع العقود اللازمة.

ولفت عثمان، إلى أن المؤسسة تعتمد حالياً على الاستيراد لتأمين القمح، نظراً لأن الكميات المسوّقة من المزارعين المحليين لا تغطي الاحتياجات إلا لبضعة أشهر، إضافة إلى أن الإنتاج السنوي المحلي غير ثابت ويتم الاستيراد وفق الحاجة وبما يتناسب مع مواسم الإنتاج المحلي.

وحول التحديات التي تواجه عملية جمع القمح، بيّن أن أبرزها يتمثل في تضرر البنية التحتية للصوامع والمستودعات ومراكز الحبوب، إضافة إلى بُعد المراكز الصالحة للعمل عن مناطق الإنتاج الزراعي.

أما عن الدول التي يتم التعاون معها حالياً لتوريد القمح إلى سوريا، فأشار إلى أن معظم العقود مبرمة مع مصادر أوكرانية وروسية ورومانية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا توجد اتفاقيات طويلة الأمد لتأمين القمح من مصادر ثابتة في دول الجوار.