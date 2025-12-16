الجيش يقصف ريف حلب و"قسد" تحمّل الحكومة السورية المسؤولية

شفق نيوز - حلب

قصفت قوات الجيش السوري مواقع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ريف حلب الشرقي، فيما حملت الأخيرة دمشق المسؤولة عن التصعيد الذي وصفته بالخطير.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن "فصائل تابعة لحكومة دمشق قصفت قريتي حج حسين وشيخ محشي، إضافة إلى تلة سيرياتل في محيط سد تشرين، مستخدمةً المدفعية والأسلحة الثقيلة".

ووصفت "قسد"، القصف "بتصعيد خطير تتحمل حكومة دمشق كامل المسؤولية عنه، لما يشكّله من تهديد مباشر لأمن المنطقة وحياة المدنيين والبنية التحتية الحيوية".

في المقابل، نقل مراسل شفق نيوز عن مصدر عسكري القول إن "القصف استمر لقرابة ساعة وخلف اضراراً مادية، فيما لم يسجل اصابات في صفوف المدنيين والعسكريين".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على سد تشرين الإستراتيجي وعدة قرى ومناطق في ريف حلب الشرقي، الذي يشهد بشكل متكرر عمليات قصف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية و"قسد".

ويقع سد تشرين على نهر الفرات شرق مدينة منبج، ويُعد من أبرز المناطق الحساسة التي تشهد توتراً متكرراً بين قوات الجيش السوري، وقوات "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.