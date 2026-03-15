الجيش الإيراني يكشف تفاصيل ضربات انتقامية في إسرائيل

أعلن الجيش الإيراني، يوم الأحد، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع أمنية ومقار للشرطة في إسرائيل، مؤكداً أن العمليات جاءت رداً على استهداف مواطنين ومؤسسات أمنية إيرانية.

وقال الجيش الإيراني في بيان له، إن قواته نفذت منذ فجر اليوم هجمات بطائرات مسيّرة على مراكز أمنية ومقار شرطة في إسرائيل.

وأضاف أن الهجمات جاءت "انتقاماً لاستهداف الكيان (إسرائيل) مواطنينا ومقار الشرطة".

وأشار البيان إلى أن الضربات استهدفت تحديداً وحدة الشرطة الخاصة( لاهاف 433)، إضافة إلى مركز الاتصالات الفضائية (جيلات ديفنس) داخل إسرائيل.