الجيش الإيراني يعلن منع سفن حربية أميركية من دخول هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الاثنين، منع سفن ومدمرات أميركية من المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات على تحذير طهران بأن دخول الممر المائي لا يمكن أن يتم من دون التنسيق معها.

وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ضمن بادرة إنسانية لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران" في عملية أسماها "مشروع الحرية".

وفي صباح اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة إن "العملية تدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري".

في المقابل، حذّر قائد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اللواء علي عبد اللهي، من عبور السفن دون تنسيق، قائلاً إن "أي مرور آمن في مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة".