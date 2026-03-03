الجيش الإيراني يعلن قصف قاعدة العديد وإسقاط 7 مسيّرات إسرائيلية

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، استهداف سفن وقواعد وصفها بـ"المعادية" في المنطقة وفي إسرائيل بصواريخ أرض-أرض.

وقال الجيش الإيراني في بيان عاجل إن قواته البحرية نفذت هجمات صاروخية طالت سفناً وقواعد معادية في المنطقة وفي "إسرائيل".

وأضاف أنه أسقط، اليوم، سبع طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمس" و"هرون" و"إم كيو 9" في مناطق مختلفة داخل إيران.

كما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة العديد في قطر بصواريخ، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.