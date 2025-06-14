الجيش الإيراني يعلن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-35

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 في أجواء غرب البلاد، مشيراً إلى أن الطيار قفز بمظلته ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

وقالت شعبة العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان، إن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني قامت باستهداف وتدمير طائرة حربية أخرى من طراز F35 تابعة للكيان الصهيوني بنجاح في أجواء غرب البلاد".

وأضاف البيان أن "الطيار قام باستخدام نظام القذف (الإيجيكت)، ومصيره لا يزال مجهولا ويجري حاليا التحقيق في الأمر".

ولاحقاً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من استهداف وإسقاط مقاتلة اسرائيلية أخرى من طراز F-35 وذلك في أجواء غرب البلاد.وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأنه تم "استهداف الطائرة المعادية بدقة وإسقاطها بنجاح"، مشيرة إلى أن الطيار استخدم مقعد النجاة (إيجكت)، إلا أن مصيره لا يزال مجهولاً وتجري المتابعة بشأن وضعه.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.

وأعلنت وكالة "مهر" للأنباء، وقوع انفجار في ثكنة الإمام الحسن العسكرية بمحافظة كرمانشاه، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل ثلاثة من عناصره خلال هجوم استهدف محافظة زنجان شمال غربي إيران.

من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" عن نائب محافظ لرستان، تأكيده إسقاط أربع طائرات مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة خرم آباد، مشيرة إلى وقوع انفجار جديد في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوبي غربي البلاد.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية إيرانية عن مقتل ثلاثة علماء في مجال الطاقة النووية خلال الهجمات، وهم علي بكايي كريمي، ومنصور عسكري، وسعيد برجي.

في وقت أكد فيه الجيش الإسرائيلي، أن العدد الإجمالي للعلماء النوويين الذين قُتلوا في الضربات خلال الساعات الماضية وصل إلى تسعة.