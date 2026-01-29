الجيش الإيراني يعزز قدراته بألف طائرة مسيرة جديدة

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، يوم الخميس، بأن الجيش الإيراني عزز من قدراته بتسلم ألف مسيرة استراتيجية، دون تحديد مصدرها.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "المسيرات الجديدة تتناسب مع التهديدات الحديثة وتتضمن فئات التدمير والهجوم والحرب الإلكترونية، كما تتمتع هذه المسيرات الجديدة بتصميم حديث لمهاجمة أهداف خاصة ثابتة ومتحركة في البحر والجو والبر".

جاء ذلك، بالتزامن مع الحديث عن دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خيارات ضد إيران تشمل شن ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن وعدد من القادة.

فيما كشف مصدران أميركيان مطلعان أن "ترمب يريد تهيئة الظروف من أجل تغيير النظام الإيراني"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

هذا ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا، غداً الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشنّ ضربة عسكرية على الجمهورية الإيرانية، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية التركية.

وقال المصدر إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيجدد معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران"، مشدداً على "مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم، وسيؤكد أن تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل الى حل التوترات الراهنة عبر الحوار".