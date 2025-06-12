الجيش الإيراني يطلق مناورات عسكرية مفاجئة

شفق نيوز/ أصدر رئیس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري يوم الخميس، أوامر ببدء سلسلة مناورات عسكرية في البلاد، لم يخطط لها مسبقا في هذا التوقيت.

وقال اللواء باقري، في الأوامر، إن "الهدف من هذه المناورات هو تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للقوات المسلحة وتقييم جاهزيتها"، لافتاً إلى أن هناك تغييرا في الجدول السنوي للقوات المسلحة، وأن المناورات التي سنتطلق في البلاد، ستركز على تحركات العدو وتخطيطه".

يأتي ذلك على خلفية التصعيد الأمني بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية بعدما لم تصل المفاوضات على الملف النووي الإيراني إلى اتفاق بين الطرفين.

ومساء يوم أمس الأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية وأميركية أن واشنطن قررت إخلاء دبلوماسييها وموظفيها من السفارة الأميركية في بغداد وعدد من الدول الخليجية.