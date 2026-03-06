الجيش الإيراني يستهدف "أبراهام لينكولن" بصاروخ (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، مساء الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، بمنظومة صواريخه.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، إن منظومة الصواريخ التابعة للقوة البحرية أطلقت صاروخا من الساحل إلى البحر باتجاه حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن".

وأكد الجيش الإيراني أنه سيكشف المزيد من المفاجآت للولايات المتحدة ولإسرائيل.

ونشرت القوات الإيرانية مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية استهداف حاملة الطائرات الأميركية "لينكولن".

وأمس الخميس، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي للحرس الثوري الإيراني، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "إبراهام لينكولن" بالطائرات المسيرة وإصابتها.

وأكد مقر خاتم الأنبياء المركزي، في بيان أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي كانت تقترب من الحدود البحرية الإيرانية في خليج عُمان لمسافة 340 كيلومترا بهدف بسط سيطرتها على المياه، تعرضت لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري وبعد ذلك اختفت السفينة سريعا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من المنطقة.

ولم يصدر البنتاغون أو القيادة المركزية الأميركية أي بيان رسمي يؤكد تعرض حاملة الطائرات إلى هجوم.

كما أن تتبع بيانات الملاحة العامة مثل MarineTraffic وUSNI News Fleet Tracker يظهر "أبراهام لينكولن" (CVN-72) في بحر العرب أو خليج عُمان ضمن نشاطات روتينية لسرب الحاملة "Carrier Strike Group 3".