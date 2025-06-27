الجيش الإيراني يحصي قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل

شفق نيوز - طهران

أعلن الجيش الإيراني، مساء الجمعة، مقتل 56 شخصا من أفراد الجيش، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي استمرت 12 يوماً.

وأرفق الجيش الإيراني، في بيان إعلان عدد ضحاياه، صورة لعناصر الجيش الذين قتلواً.

ووفقا للسلطات الإيرانية، قتل 627 مدنيا على الأقل وجرح ما يقرب من 5000 في البلاد، فيما أسفرت هجمات طهران عن مقتل 28 شخصا على الأقل في إسرائيل وإلحاق أضرار بمئات المباني.

وشنت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران، هجوما ضد إيران دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، فيما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل.

ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما استهدفت طهران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر ردا على الهجوم الأمريكي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.