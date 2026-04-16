الجيش الإيراني: أوامر بعدم إبقاء أي قوة معتدية على قيد الحياة

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، اليوم الخميس، صدور أوامر عسكرية تقضي بعدم إبقاء أي قوة "معتدية" على قيد الحياة في حال وقوع هجوم بري على إيران.

وقال أكرمي نيا، في تصريحات له اليوم، إن "عدداً من العسكريين الإيرانيين قُتلوا خلال التصدي لمحاولة تسلل أميركية جنوب مدينة أصفهان"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.

وأضاف أن "القوات الإيرانية استهدفت خلال العملية طائرة أميركية من طراز C-130 باستخدام صاروخ محمول على الكتف"، مشيراً إلى أن "الضربة أدت إلى إفشال المهمة وإجبار القوة المهاجمة على الانسحاب".

وأكد أن بلاده "في حالة تأهب قصوى"، لافتاً إلى أن "وقف إطلاق النار لا يختلف كثيراً عن ظروف الحرب بالنسبة للقوات الإيرانية، في ظل استمرار التوترات".

ويأتي ذلك في سياق تصعيد مستمر منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 12 أبريل / نيسان 2026، فرض حصار بحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار مفاوضات إسلام آباد.

وأدى التصعيد إلى إغلاق شبه كامل لـمضيق هرمز أمام السفن المتجهة إلى الدول المعادية، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع لأكثر من 100 دولار للبرميل.