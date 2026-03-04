الجيش الإيراني: ننتج الصواريخ بالتزامن مع إطلاقها

شفق نيوز- طهران

أكد نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال بهمن كاركر، يوم الأربعاء، أن بلاده تواصل إنتاج الصواريخ بالتزامن مع إطلاقها، في ظل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي دخلت يومها الخامس.

وقال كاركر في لقاء مع التلفزيون الايراني، تابعته وكالة شفق نيوز،: "نحن ننتج الصواريخ بالتزامن مع إطلاقها، وليس لدينا أي مخاوف بشأن احتياطياتنا من المعدات العسكرية".

وأضاف أن "العدو قد يواجه مشكلات من ناحية التمهيدات اللازمة للتسليح في المنطقة"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية لا تواجه أي مشكلة، لأن الإنتاج لدينا مرتبط بالاستهلاك".

وتابع كاركر: "نحن متمركزون في بلدنا وهم الذين هاجمونا، ولذلك فإن إنتاجنا مرتبط باستهلاكنا"، مبيناً أن "المقاتلين يخوضون الحرب في الميدان، وفي الوقت نفسه يعمل المنتجون على استمرار عملية الإنتاج".

وأشار إلى أن "القلق غير موجود، وأن العمل يجري بحكمة وتدبير".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ صباح يوم السبت الماضي، 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.