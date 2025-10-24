الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة "التهديدات الثلاثة"

شفق نيوز- طهران

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، حبيب الله سياري، يوم الجمعة، أن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد في البر والجو والبحر.

وأضاف سياري الذي يشغل أيضاً نائب رئيس شؤون التنسيق في الجيش، أن "مستوى جاهزية القوات المسلحة اليوم مرتفع جداً".

وشدد سياري في حديث تلفزيوني، على وقع التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن الولايات المتحدة، على أن "القوات المسلحة تضمن مستقبل البلاد".

وكانت إيران توعدت خلال الفترة الماضية بفتح "أبواب الجحيم" في حال شنت إسرائيل أي هجوم جديد على أراضيها.

فيما دأب المسؤولون الإسرائيليون خلال الأشهر الماضية على التلميح إلى احتمال شن ضربات جديدة بوجه أي تهديدات إيرانية.

وقبل أيام قليلة، جاهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق بلاده تحولات كبرى في المنطقة، ونجاحات كبيرة، مؤكداً أن إسرائيل تمكنت من الوصول إلى سماء طهران، وموضحاً في الوقت عينه أن المعركة لم تنته.

يذكر أن إسرائيل كانت شنت بشكل مباغت حرباً جوية استمرت 12 يوماً في حزيران/ يونيو الماضي على مواقع عسكرية ونووية في الداخل الإيراني، في حين أطلقت طهران عشرات الصواريخ على إسرائيل.