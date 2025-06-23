الجيش الإيراني: سنرد على الخطأ الأمريكي بحزم

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإيراني، يوم الاثنين، عزمه الرد على ما وصفه بـ"الخطأ" الأمريكي بحزم، مؤكداً أن هجومه الأخير على البلاد "لن يمر دون رد".

ونقلت وسائل إعلامية عن رئيس الأركان في الجيش الإيراني قوله: "سنرد على الخطأ الأمريكي بحزم وبما يتناسب مع فعل المعتدي".

وأضاف رئيس الأركان الإيراني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "انتهك سيادة إيران وهاجم 3 نقاط داخل البلاد، وتسبب في أضرار وهذا لن يمر دون رد".

هذا وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن "الرد الإيراني قد يأتي خلال 48 ساعة".

واستهدفت واشنطن، فجر الأحد الماضي، منشآت إيران النووية، وخاصة فورود، التي تعد الأهم والاكثر تحصينا، واعلن ترامب عن تعطيلها بسبب الضربة التي نفذت بواسطة قاذفات بي 2.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.