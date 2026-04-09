الجيش الإيراني: جاهزون وننتظر الأوامر للعودة للقتال

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، يوم الخميس أن القوات المسلحة ما تزال بانتظار تلقي الأوامر من القيادة العامة، رغم إعلان وقف إطلاق النار والاتجاه نحو التفاوض، مشددا على بقاء الجاهزية في ظل استمرار ما وصفها بـ"حالة الحرب".

وقال أكرمي نيا، إن "وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات يمثلان انتصارا للشعب الإيراني"، مبينا أن بلاده "أجبرت العدو على القبول بالتهدئة وفق شروطها ومقترحها المؤلف من 10 بنود".

وأضاف أن "الأميركيين، خصوصا ترمب، أثبتوا أنهم غير جديرين بالثقة"، مشددًا على أن "الأيدي ما تزال على الزناد تحسبا لأي تطورات".

وأشار المتحدث إلى أن "التجارب السابقة، سواء في الاتفاق النووي أو جولات التفاوض، أظهرت أن العدو لا يمكن الوثوق به"، مؤكدا في الوقت ذاته "استمرار حالة التأهب بانتظار التوجيهات العسكرية العليا".

وفي وقت سابق من اليوم..نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صحة ما نشرته "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" عن خطة من عشر نقاط للمفاوضات مع إيران، واصفاً إياها بـ"التزييف الكامل"، فيما أكد أن الجيش الأميركي يأخذ قسطًا من الراحة استعدادًا لمعركة جديدة.

ووفقا لوسائل إعلام دولية وإيرانية، لإن مضامين المقترح الإيراني المطروح لوقف الحرب، تتضمن تعهداً أميركياً من حيث المبدأ بضمان عدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والقبول ببرنامج التخصيب، إلى جانب رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن دفع تعويضات لإيران وخروج القوات القتالية الأميركية من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية.