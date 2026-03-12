الجيش الإيراني: تدمير رادارات إسرائيل سهّل الوصول إلى أهداف "حساسة"

شفق نيوز- طهران

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرم نيا، يوم الخميس، إن تدمير جزء كبير من قدرات الرادار لدى "العدو" جعل استهداف الأهداف داخل إسرائيل أسهل من السابق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أكرم نيا قوله إن "جزءاً كبيراً من قدرات الرادار لدى العدو تم تدميره"، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في زيادة دقة وفعالية استهداف المواقع العسكرية داخل إسرائيل خلال العمليات الأخيرة.

وأضاف أن تدمير جزء مهم من منظومات الرادار سمح للطائرات المسيّرة الإيرانية بالوصول إلى الأهداف بسهولة أكبر وتنفيذ ضربات أكثر دقة ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأوضح المتحدث أن القوات الإيرانية تستخدم طائرات مسيّرة متطورة وأنظمة توجيه حديثة في العمليات الأخيرة، مؤكداً أن العمليات الإيرانية "تزداد دقة يوماً بعد يوم".