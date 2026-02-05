الجيش الإيراني: الوصول إلى القواعد الأميركية "أمر سهل"

شفق نيوز- طهران

أكد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أن الوصول إلى القواعد الأميركية في المنطقة "أمر سهل"، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وترقب جولة مفاوضات مرتقبة بين واشنطن وطهران في سلطنة عُمان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرمي نيا، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إن بلاده مستعدة للدفاع وصد أي هجوم، داعياً الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الاختيار بين المصالحة أو الحرب.

وأضاف أن الوصول إلى القواعد الأميركية أمر سهل، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من هشاشتها ويجعلها أكثر عرضة للخطر.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ترقب نتائج جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران من المقرر عقدها في مسقط يوم غدٍ الجمعة، حيث أكد الجانبان إجراءها وسط حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستجري مباحثات نووية مع الولايات المتحدة في مسقط يوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من ظهور مؤشرات على احتمال تعثر المحادثات بسبب خلافات حول شكلها ومضمونها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المسؤولين الأميركيين يعملون على الإبقاء على عقد اجتماع مع إيران خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ البالستية ودعمها للمنظمات التي تصفها واشنطن بالإرهابية في المنطقة، إضافة إلى تعاملها مع شعبها، يجب أن تكون جميعها مطروحة على طاولة المفاوضات.

في المقابل، تصر إيران على أن المفاوضات ستقتصر على البرنامج النووي فقط.

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بعدما لوّح ترمب بإمكانية استخدام القوة ضد إيران رداً على حملتها ضد المتظاهرين، بالتزامن مع ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق ينهي البرنامج النووي الإيراني.