الجيش الإيراني: "العدو" تراجع عن فكرة الاجتياح البري

شفق نيوز- طهران

أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي جهانشاهي، يوم السبت، أن أميركا قد تراجعت عن فكرة شن هجوم بري على إيران.

وقال جهانشاهي، إن "قواتنا ترصد بدقة مقرات العدو وتحركاته، وصواريخنا ستتعامل معه في حال أي اعتداء".

وأكد أن "العدو تراجع عن فكرة العدوان البري على إيران خشية من القوات المسلحة"، داعيا إياه إلى "دفن هذه الأوهام إلى الأبد".

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز وعودته إلى حالته السابقة، مؤكداً استمرار سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على الممر المائي.

وكانت صحيفة ذا أتلانتيك الأميركية، أفادت مطلع الشهر الجاري، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحسم خيارات الهجوم البري على إيران، مبينة أن مسؤولين أميركيين يخططون لهجومين بريين.

في حين كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل تمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتنفيذ عملية برية "قصيرة وقوية" ضد إيران، قبل الانخراط في أي مفاوضات محتملة معها.