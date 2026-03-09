الجيش الأميركي: 32 إصابة بقصف إيراني لحي سكني في البحرين

شفق نيوز- واشنطن

أفادت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، بإصابة 32 مدنياً بقصف طائرة إيرانية مسيرة حياً سكنياً في البحرين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وسائل إعلام روسية وإيرانية زعمت في وقت سابق من اليوم أن صاروخ باتريوت أميركي أخطأ هدفه أثناء اعتراضه صاروخاً أو طائرة مسيرة إيرانية، وسقط عن طريق الخطأ على أحد الأحياء في البحرين. كذب".

وأضافت، أن "ما حدث فعلاً: بحسب الحكومة البحرينية، قصفت طائرة إيرانية مسيرة حياً سكنياً، ما أسفر عن إصابة 32 مدنياً، بينهم أطفال احتاجوا إلى علاج طبي".

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت أن الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة الذي طال منطقة سترة، فجر يوم الاثنين، أسفر، حتى الآن، عن إصابة 32 مدنياً يجري التعامل معهم وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بينهم 4 حالات بليغة، من بينها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن فجر الاثنين، إطلاق "أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد مجتبى خامنئي"، في تصعيد جديد يأتي بعد ساعات من إعلان اختياره مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية خلفاً لوالده علي خامنئي.