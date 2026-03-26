الجيش الأميركي يوجه رسالة للعسكريين الإيرانيين: غادروا مواقعكم فوراً

أكدت القيادة المركزية الأميركية، يوم الخميس، مقتل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، جراء ضربة جوية إسرائيلية، معتبرة أن ذلك "يسهم في تعزيز أمن المنطقة".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تنكسيري قاد القوات البحرية للحرس الثوري لمدة ثماني سنوات، وكان يشرف على "هجمات استهدفت سفناً تجارية ومدنيين باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ".

وأضاف أن العمليات العسكرية الأميركية ضمن ما وصفها بـ"عملية الغضب الملحمي"، أدت إلى تدمير 92% من السفن الكبيرة التابعة للبحرية الإيرانية، ما أفقدها القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية مؤثرة في الشرق الأوسط أو خارجه.

وأشار كوبر، إلى أن الضربات الأميركية ضد القوات البحرية للحرس الثوري ستتواصل، داعياً العسكريين الإيرانيين إلى "مغادرة مواقعهم فوراً لتجنب المخاطر".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد صنّفت تنكسيري "إرهابياً دولياً" في عام 2019، مع فرض عقوبات إضافية عليه في 2024 تتعلق ببرامج الطائرات المسيّرة.