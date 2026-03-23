الجيش الأميركي ينفي إسقاط إيران لأي طائرة مقاتلة تابعه له

شفق نيوز- واشنطن

نفى الجيش الأميركي، يوم الاثنين، إسقاط أي طائرة مقاتله من قبل إيران.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لها: تنتشر شائعات مجدداً حول إسقاط طائرة أميركية من طراز إف-15 فوق الكويت. هذه الشائعات غير صحيحة".

وأضافت "حملة التضليل التي يشنها النظام الإيراني متفشية. وقد انتشرت أكاذيب حول إسقاط إيران لطائرات أميركية عدة مرات على منصات مختلفة باستخدام صور مزيفة أو مضللة. وللتوضيح: لم تُسقط إيران أي طائرة مقاتلة أميركية".