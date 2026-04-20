الجيش الأميركي يكشف عن منع 27 سفينة إيرانية من عبور مضيق هرمز

أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، عن منع 27 سفينة إيرانية حاولت العبور من مضيق هرمز، وذلك ضمن حصاره على المضيق.

وقال الجيش الأميركي إنه "منذ بدء الحصار على السفن الداخلة أو الخارجة من موانئ إيران والمناطق الساحلية، وجهت القوات الأميركية 27 سفينة بالعودة أو العودة إلى ميناء إيراني".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أظهرت بيانات تتبع السفن، تباطؤاً حاداً في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث لم تعبر سوى ثلاث سفن خلال الساعات الـ12 الماضية، في مؤشر على شبه توقف الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وبحسب تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات صادرة عن منصات تتبع بحرية، بينها "كبلر" و"سينماكس"، فإن ناقلة المنتجات النفطية (نيرو)، الخاضعة لعقوبات بريطانية، غادرت الخليج وتواصل إبحارها عبر المضيق.