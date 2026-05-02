الجيش الأميركي يغير مسار 48 سفينة ضمن حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، تغيير مسار 48 سفينة خلال الأيام العشرين الماضية، في إطار إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران.

وقالت القيادة، في بيان مقتضب، إن هذه التحركات تأتي ضمن الانتشار العسكري المستمر في المنطقة، لمراقبة حركة الملاحة البحرية وتعزيز تنفيذ القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وأرفقت القيادة بيانها بصورة للسفينة الحربية "يو إس إس نيو أورلينز"، مؤكدة أنها تواصل الإبحار في بحر العرب ضمن عمليات الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في أكثر من مناسبة اعتراض وتفتيش سفن يشتبه بارتباطها بإيران.

وأغلقت القوات الإيرانية مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير / شباط.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل محادثات السلام في باكستان في تحقيق أي تقدم، وبدأت بتنفيذه في 13 أبريل / نيسان.