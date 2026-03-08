الجيش الأميركي يعلن وفاة جنديه الثامن "خلال حادث" في الكويت

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الاثنين، وفاة جندي من الحرس الوطني الأمريكي في الكويت، في واقعة قالت إنها نجمت عن "حادث" مرتبط بحالة صحية طارئة.

وذكرت القيادة، في تحديث لها، أن الجندي توفي يوم 6 آذار/مارس الجاري داخل الأراضي الكويتية، إثر تعرضه لحالة صحية طارئة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الوفاة أو طبيعة الحادث.

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)توفي جندي من الحرس الوطني الأمريكي في الكويت يوم 6 مارس/آذار إثر حادثة صحية طارئة. يجري التحقيق حالياً في سبب الوفاة.للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة مكتب الحرس الوطني الأمريكي. — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) March 8, 2026

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بيان مماثل أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية مقتل سابع جندي، بالهجمات الأخيرة على السعودية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.