الجيش الأميركي يعلن إنقاذ الجنديين بعد إسقاط الطائرة في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، عن إنقاذ الجنديين بعد إسقاط الطائرة في إيران.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأميركية نجحت في إنقاذ جنديين من إيران بعد إسقاط طائرتهما المقاتلة من طراز إف-15إي في الثاني من أبريل/نيسان خلال مهمة قتالية".

وأضافت "تم انتشال الجنديين سالمين خلال عمليتي بحث وإنقاذ منفصلتين".

وبنيت "تستمر الضربات الأميركية على إيران في إطار جهود القيادة المركزية الأميركية لتقويض قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه خارج حدوده".

ويوم الخميس، سقطت طائرة من طراز إف 15 إي، في إيران، نتيجة تعرضها لضربة من الجيش الإيراني، وبعدها جرت عمليات إنقاذ للطيارين فيها، وجرى الإعلان عن إنقاذ أول طيار في البداية، قبل أن يتم الان الإعلان عن إنقاذ الطيار الثاني.