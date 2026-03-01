الجيش الأميركي يعلن مقتل وإصابة 8 جنود خلال الحرب على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة 8 جنود خلال الحرب على إيران.

وقالت القيادة في بيان لها: قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية في العمليات وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة كجزء من عملية الغضب الملحمي".

وأضافت "أُصيب عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ، وهم الآن في طور العودة إلى الخدمة. وتستمر العمليات القتالية الرئيسية، وجهودنا للاستجابة متواصلة".

وبينت "الوضع متقلب، لذا احتراماً للعائلات، سنحجب معلومات إضافية، بما في ذلك هويات جنودنا الشهداء، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ أقرب الأقارب".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.