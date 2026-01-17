الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي مرتبط بالقاعدة في تدمر بسوريا

شفق نيوز – دمشق

أعلنت القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم"، مساء السبت، مقتل "بلال حسن الجاسم" المرتبط بعناصر تنظيم داعش، والمتورّط في بقتل أفراد أميركيين وسوريين في تدمر الشهر الماضي.

وقالت القيادة في بيان مقتضب لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الجاسم مرتبط بتنظيم القاعدة وهو على صلة بكمين داعش ضد أفراد أميركيين في تدمر بسوريا".

وفي الثالث عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الجيش الأميركي مقتل جنديين ومترجم مدني أميركي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح نفذه تنظيم "داعش" قرب مدينة تدمر وسط سوريا، خلال اجتماع مع قادة محليين ضمن عمليات مكافحة التنظيم، فيما أكدت "البنتاغون" استمرار التحقيق، وحجب هويات الضحايا مؤقتاً حتى إخطار أقاربهم.

وفيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم "وفق منصات مقربة من التنظيم"، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الهجوم، وأكد "سنشن هجوماً انتقامياً ضد داعش".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في اليوم التالي، اعتقال خمسة مشتبه بهم خلال عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة تدمر، على خلفية الهجوم الذي نفّذه عنصر تابع لتنظيم "داعش".