الجيش الأميركي يعلن مقتل طاقم الطائرة التي سقطت غربي العراق

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الجمعة، تأكيد وفاة جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود الأميركية من طراز KC-135 التي تحطمت في العراق.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأميركية من طراز KC-135 التي سقطت في غرب العراق. وقد فُقدت الطائرة أثناء تحليقها فوق المجال الجوي الصديق في 12 آذار/ مارس خلال عملية (الغضب الملحمي)".

وأشارت إلى أن "ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق. ومع ذلك، فإن فقدان الطائرة لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة، وسيتم حجب هويات أفراد الخدمة العسكرية لمدة 24 ساعة بعد إخطار أقرب أقربائهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت (سنتكوم)، مصرع أربعة من طاقم طائرة تزويد بالوقود سقطت في المنطقة الغربية من العراق، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ لتعقب مصير بقية أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متنها.

ونفت "سنتكوم" في بيان رسمي أن يكون تحطم الطائرة، وهي من طراز (KC-135)، ناجماً عن "نيران معادية أو صديقة"، مؤكدة أن ملابسات الحادث وتفاصيله التقنية لا تزال قيد التحقيق الدقيق، وأن الطائرة فُقدت خلال عملية "الغضب الملحمي" في أجواء وُصفت بأنها "صديقة".

وفي المقابل، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن استهداف طائرتين من الطراز ذاته، مؤكدة إصابة إحداهما وسقوطها غربي البلاد، بينما تمكنت الأخرى من الفرار. وفي سياق متصل، أكد مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني وقوع الحادث الأخير.

وتُعد طائرة (KC-135 Stratotanker) ناقلة وقود استراتيجية تؤدي دوراً محورياً في العمليات الجوية بعيدة المدى، إذ تُمكّن القاذفات والمقاتلات من البقاء في مناطق العمليات لفترات مطولة، وتعتبر من أكثر الأصول العسكرية الأميركية حساسية في منطقة الشرق الأوسط.