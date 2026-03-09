الجيش الأميركي يعلن قصف 5 آلاف هدف في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، ليل الاثنين، قصف 5 آلاف هدف في إيران.

وقالت القيادة في بيان مقتضب لها: دمرنا 50 سفينة إيرانية.

وأضافت: ضربنا أكثر من 5 آلاف هدف إيراني حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد ترمب، تعيين مجتبى خامنئي كمرشد لإيران، خليفةً لوالده علي خامنئي، الذي تم اغتيال في بداية الحرب، قائلاً: "ليس لديه أي فرصة حقيقية للبقاء".

وكان قد صرح ترمب سابقاً لقناة "إن بي سي" بأن إيران ارتكبت "خطأً فادحاً" في هذا الاختيار، مضيفاً أنه "لا يستبعد مقاطعة نفط" الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وأعلنت إيران الليلة الماضية انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى. وصرح علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن "المرشد الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، ودعا إلى التوحد حوله.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن فجر الاثنين، إطلاق "أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد مجتبى خامنئي"، في تصعيد جديد يأتي بعد ساعات من إعلان اختياره مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية خلفاً لوالده علي خامنئي.