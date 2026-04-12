الجيش الأميركي يعلن فرض حصار بحري على موانئ إيران اعتبارا من مساء الاثنين

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها ستبدأ اعتباراً من الاثنين تنفيذ حظر على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي تنفيذاً لإعلان سابق صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 13 أبريل نيسان عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، موضحة أن الإجراء سيُطبّق "بشكل محايد" على سفن جميع الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها.

وأضافت أن الحظر يشمل جميع الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان، مؤكدة في الوقت نفسه أن القوات الأميركية لن تعرقل حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.

وأشارت إلى أن أطقم السفن التجارية ستتلقى معلومات إضافية عبر إشعار رسمي قبل بدء سريان الحظر، داعية الملاحين إلى متابعة نشرات الإشعارات البحرية والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر قناة الاتصال المباشر رقم 16 عند الإبحار في منطقة خليج عُمان والمقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية التي استضافتها إسلام آباد، وهي مفاوضات استمرت نحو 21 ساعة وانتهت من دون اتفاق.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأميركي، إن المباحثات فشلت بسبب رفض إيران القبول بالشروط الأميركية المتعلقة بوقف السعي إلى امتلاك سلاح نووي، فيما حضّت باكستان الطرفين على الحفاظ على الهدنة الهشة والسعي إلى جولة جديدة من الحوار.

وعقب ذلك، أعلن دونالد ترمب في منشور على "تروث سوشال" أن البحرية الأميركية ستباشر فرض طوق بحري على حركة السفن الداخلة إلى مضيق هرمز والخارجة منه، وقال أيضاً إنه أمر باعتراض أي سفينة تدفع "رسوماً" لإيران في المياه الدولية، في خطوة قال إنها تستهدف كسر ما اعتبره استخدام طهران للمضيق كورقة ضغط بعد فشل المفاوضات.

كما قال في مقابلة لاحقة مع "فوكس نيوز" إن الهدف هو ضمان عبور السفن جميعها من دون قيود، متحدثاً عن احتمال مشاركة دول أخرى في العملية.