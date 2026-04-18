الجيش الأميركي يعلن توقف التجارة البحرية من وإلى إيران بشكل كامل

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء اليوم السبت، توقف التجارة البحرية لإيران بشكل كامل.

وقالت القيادة في بيان لها: تقوم المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس بينكني (DDG 91) بدوريات في المياه الإقليمية لدعم عمليات الحصار".

وأضافت "أدى الحصار إلى توقف التجارة الاقتصادية من وإلى إيران بحراً بشكل كامل".

ويأتي هذا تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في وقت سابق من اليوم، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.