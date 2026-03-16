الجيش الأميركي يعلن تنفيذ 6 آلاف مهمة قتالية داخل إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، أن القوات الأميركية تواصل تنفيذ ضربات دقيقة داخل إيران، مؤكدة تحقيق تقدم في استهداف القدرات العسكرية الإيرانية.

وذكرت القيادة، أن العمليات العسكرية تركز بشكل أساسي على القضاء على البرنامج الصاروخي الإيراني والطائرات المسيّرة التي تستخدمها طهران في هجماتها.

وأضافت أن القوات الأميركية دمرت مبان تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تُستخدم في تصنيع الصواريخ، مشيرة إلى أن الضربات طالت كذلك عدداً كبيراً من السفن الحربية الإيرانية.

وبيّنت أن الطيارين الأميركيين نفذوا أكثر من ستة آلاف مهمة قتالية داخل إيران منذ بدء العمليات، في حين تم تدمير أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في جزيرة خارك يوم الجمعة الماضي.