الجيش الأميركي يعلن استخدام ذخائر بوزن 5 آلاف رطل على مواقع بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم"، الأربعاء، أن القوات الأميركية استخدمت قبل ساعات عدة ذخائر خارقة للتحصينات زنة خمسة آلاف رطل لاستهداف مواقع صاروخية إيرانية محصنة على الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز.

واكدت في بيان أن الصواريخ الجوالة المضادة للسفن الموجودة في تلك المواقع كانت تشكل تهديداً على حركة الملاحة الدولية في المضيق.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت في 10 آذار/مارس تدمير 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة، وذلك بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن أي محاولة إيرانية لعرقلة المرور في المضيق ستقابل برد أميركي أشد.

كما وسعت الولايات المتحدة ضرباتها في 14 آذار/مارس، حين قالت "سنتكوم" إنها استهدفت أكثر من 90 موقعاً عسكرياً إيرانياً في جزيرة خرج، شملت مرافق لتخزين الألغام البحرية ومخابئ للصواريخ ومواقع عسكرية أخرى، مع تأكيدها أنها تجنبت البنية التحتية النفطية للجزيرة.

ويأتي هذا التطور في إطار تصعيد عسكري متواصل حول واحد من أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات النفطية، بما يعادل قرابة خُمس الاستهلاك العالمي للنفط، إضافة إلى حصة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.