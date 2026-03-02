الجيش الأميركي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 6 خلال العمليات القتالية مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء يوم الاثنين، استعادة رفات جنديين كانا في عداد المفقودين من منشأة تعرضت للاستهداف خلال الهجمات الإيرانية الأولى.

وذكرت القيادة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد قتلى الجنود الأميركيين ارتفع إلى 6 خلال العمليات القتالية ضد إيران، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

هذا واعترف الجيش الأميركي، في وقت سابق من الاثنين، بمقتل 4 من أفراد قواته العسكرية أثناء العمليات على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.