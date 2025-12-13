الجيش الأميركي يعترض شحنة عسكرية كبيرة في طريقها لإيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وول ستريت جورنال، يوم السبت، بأن فريقًا من العمليات الخاصة بالبحرية الأميركية صعد الشهر الماضي على متن سفينة في المحيط الهندي كانت متجهة من الصين إلى إيران، وصادر مواد عسكرية في عملية اعتراض نادرة تهدف إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن السفينة كانت على بعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا عندما صعد إليها عناصر الأمن وصادروا حمولتها قبل السماح لها بمواصلة رحلتها، في عملية تابعتها الولايات المتحدة بحسب مسؤولين ومطلعين على التفاصيل.

وجاءت هذه العملية، التي لم يُعلن عنها سابقًا، كجزء من جهود البنتاغون لعرقلة عمليات الشراء العسكري السرية لإيران، بعد أن ألحق كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أضرارًا جسيمة بمنشآت إيرانية نووية وصاروخية خلال صراع دام 12 يومًا في يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول آخر أن المواد المضبوطة كانت مكونات يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، وتم تدميرها، فيما أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في شراء مكونات لبرنامجها الصاروخي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يُعرف فيها أن الجيش الأميركي اعترض شحنة ذات أصول صينية كانت في طريقها إلى إيران، في مؤشر على تصعيد التدابير الأميركية لتقييد قدرات طهران العسكرية وسط استمرار التوترات بشأن برنامجها النووي.