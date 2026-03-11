الجيش الأميركي: إيران تستخدم الموانئ المدنية في هرمز لتنفيذ العمليات العسكرية

شفق نيوز- واشنطن

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الأربعاء، تحذيراً للمدنيين في إيران، أكدت فيه أن النظام الإيراني يستخدم الموانئ المدنية على طول مضيق هرمز لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية.

وقالت القيادة المركزية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "هذا العمل الخطير يُعرّض حياة الأبرياء للخطر، وتفقد الموانئ المدنية المستخدمة لأغراض عسكرية وضعها المحمي وتصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي".

وحثت القيادة المركزية الأمريكية، المدنيين في إيران على "تجنب جميع مرافق الموانئ التي تعمل فيها القوات البحرية الإيرانية فوراً. كما يجب على عمال الموانئ الإيرانيين والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية تجنب السفن والمعدات العسكرية الإيرانية".

ولفتت إلى أن "القوات البحرية الإيرانية نشرت سفناً ومعدات عسكرية داخل الموانئ المدنية التي تخدم حركة الملاحة البحرية التجارية".

وتابعت: "على الرغم من أن الجيش الأمريكي لا يستطيع ضمان سلامة المدنيين داخل أو بالقرب من المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية، إلا أن القوات الأمريكية ستواصل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين".

وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أي سفينة تنوي عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن من إيران، مشيراً إلى أن سفينتين تجاهلتا التحذيرات الإيرانية اليوم وواجهتا مشكلة.

وقال تنكسيري، في تصريحات نقلها الإعلام الإيراني، إن السفينتين مضتا في العبور رغم التحذيرات "استناداً إلى وعود فارغة"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشكلة التي واجهتهما.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد حذّر إيران من عواقب عسكرية "غير مسبوقة" إذا أقدمت على زرع ألغام في مضيق هرمز، مؤكداً أن الولايات المتحدة دمرت 10 سفن مخصصة لزرع الألغام، ومتوعداً بالتعامل "بسرعة وحزم" مع أي سفينة تحاول تهديد الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.