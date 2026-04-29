الجيش الأميركي يحرك مدمرة صواريخ موجهة قرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، عن تحريك مدمرة صواريخ ضمن مجموعة "جورج إتش دبليو بوش"، في المياه الإقليمية قرب إيران.

وقالت سنتكوم في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إن مدمرة صواريخ موجهة يو إس إس ميسون (DDG 87) تبحر في المياه الإقليمية ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية ميسون، إلى جانب مدمرات أخرى".

ولفتت إلى أن هذه المدمرة هي "جزء من مجموعة الضرب البحري للحاملة جورج إتش دبليو بوش، إحدى ثلاث مجموعات ضرب بحري للحاملات تعمل حاليًا في الشرق الأوسط".

ويأتي هذا التحرك في وقت أعتبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الحصار البحري "أكثر فعالية من القصف" لإجبار إيران على التفاوض والموافقة على اتفاق "يعالج مخاوفنا" بشأن برنامجها النووي.

وذكر ترمب لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن "إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لرفع الحصار لأنها لا تستطيع تصدير النفط"، مضيفاً أن "الإيرانيين يريدون تسوية ويريدون مني رفع الحصار لكني لا أريد ذلك ولا أريد أن يمتلكوا سلاحاً نووياً".

ودفعت الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026 إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط الخام والغاز، وأدت إلى خفض الشحنات من الخليج إلى المشترين العالميين، لا سيما في آسيا وأوروبا، مما ⁠دفع المستوردين إلى البحث عن مصادر ⁠بديلة.

وفي 25 آذار/ مارس 2026، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران سمحت بعبور مضيق هرمز للدول الصديقة، بما في ذلك روسيا والهند والعراق والصين وباكستان.