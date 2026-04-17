الجيش الأميركي: نواصل فرض الحصار البحري على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الجمعة، استمرار الحصار البحري على إيران.

وقالت القيادة في بيان لها: الحصار البحري أوقف التجارة الإيرانية البحرية.

وأضافت "القوات الأميركية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.

كما جددت إسرائيل، اليوم تأكيدها على وقف إطلاق النار مع لبنان، وأنها ستتجه للعمل السياسي والعسكري المشترك معها.